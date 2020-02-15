حصيلة فيروس كورونا تتخطّى 1500 وفاة في الصين ومصر تعلن أول إصابة

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.



وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص، وخارج الصين القارية سجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، وكانت هوبي سجّلت الجمعة 116 حالة وفاة و4823 إصابة.



وهذا الأسبوع غيّرت مقاطعة هوبي النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت تحتسب الحالات "المشخّصة سريرياً"، أي أنّ صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.



وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، هي أيضا الأولى التي يتم تسجيلها في أفريقيا.



وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن المصاب "أجنبي"، إلا أنه لم يحدد جنسيته، مضيفا أنه لم يظهر أية أعراض.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا".



وأوضح مجاهد أن حالة المصاب "مستقرة تماما"، وأكد أن الوزارة "اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".



وعلقت مصر في وقت سابق هذا الشهر جميع الرحلات على متن ناقلتها الوطنية إلى الصين، وستبقى معلقة حتى نهاية الشهر.



وتم إجلاء 301 مصري من ووهان -المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس- ووضعوا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما.



المصدر: وكالات