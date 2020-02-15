كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 66 ألف.. و1523 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1523 حالة، بعد وفاة 143 حالة جديدة في مقاطعة هوبي، وفقا لما أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن الصين أعلنت وجود 2641 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم الجمعة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى نحو 66 ألف إصابة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.