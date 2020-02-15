لحوم فاسدة داخلى مطعم في بوزنيقة.. إتلاف 11 خروفا

ضبطت السلطات المحلية في بوزنيقة، كمية من اللحوم الفاسدة داخل مطعم يقدم الوجبات في الشارع الرئيسي، وقامت بإغلاقه على الفور.

السلطات وضعت اليد على 11 خروفا مذبوحا، و112 كيلوغراما من اللحوم الحمراء مخبأة في دولاب داخلي، وجرى نقلها في شاحنة للأزبال لإتلافها بشكل تام.

المطعم المذكور يعمل منذ جرى الترخيص له في أواسط السبعينيات من القرن الفائت، لتصدر النيابة العامة أمرا بالقبض على صاحبه بمجرد تحرير محضر بالواقعة، ناهيك عن إصدار قرار فوري من جماعة بوزنيقة بسحب الرخصة من صاحبها.