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«الجبير» يبحث مع مسؤولين بـ«مؤتمر ميونخ» العلاقات الثنائية

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‏التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلسن آنن، ووزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس ميكايليس، وذلك على هامش حضور لمؤتمر ميونخ للأمن.

كما التقى "الجبير"، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، كما استقبل رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز.

‏وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

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