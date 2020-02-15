شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع مسؤولين بـ«مؤتمر ميونخ» العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
كما التقى "الجبير"، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، كما استقبل رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز.
وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.
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