شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل»: الإصلاحات السياسية والاقتصادية في السودان مهمة شاقة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن السودان يواجه تحديات هائلة، مؤكدة أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر مهمة شاقة, مشيرة إلى أن السودان يحتاج إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لها.
من جانبه دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه و مؤازرة الأصدقاء و الشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات.
وقال حمدوك: "أتينا في وقت مناسب إذ قرر البرلمان الألماني أن يلغي قرارا استمر 30 عاما منع ألمانيا من دعم بلادي .. فشكرا للدعم الذي قدمته ألمانيا لبلادنا ".
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