شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار لأردوغان قيد التحقيق بسبب تاجر مخدرات إيراني والان نبدء بالتفاصيل
وظهرت الادعاءات ضد برهان قوزو في شهادة ناجي شريفي زندشتي، الذي قُبض عليه لأول مرة في عام 2007 وبحوزته 75 كيلوجراماً من الهيروين وأُدين فيما بعد.
وتم توقيف زندشتي مرة أخرى في أبريل 2018 للاشتباه بتورطه في ارتكاب جريمة قتل، والتحريض على القتل، واتهامه بالانتماء لمنظمة فتح الله جولن المحظورة، وتم إطلاق سراحه بعد ستة أشهر.
وذكرت صحيفة خبر ترك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قوزو اتصل بالمدعين العامين والقضاة وأخبرهم أن إطلاق سراح زندشتي سيكون «أكثر فائدة» للعلاقات التركية الإيرانية.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية الجمعة بأنه تم تكليف مدع عام من مكتب التحقيقات الخاصة بالتحقيق مع قوزو.
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