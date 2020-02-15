شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران تتحدى العالم بتسليح الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وطالب الوزير الأمريكي بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي قريبا.
وقال بومبيو عبر حسابه في «تويتر»: «البحرية الأمريكية اعترضت 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن، مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب بالعالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي».
وأضاف بومبيو: «يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، الذي ينتهي قريبا».
وأرفق بومبيو صورة من الأسلحة الإيرانية المضبوطة.
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