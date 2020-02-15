شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكومته الجديدة أمس الجمعة، متعهدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من المستشفيات.

وقال جونسون للوزراء قبل التقاط الصور الفوتوغرافية معهم: «من الرائع أن أراكم جميعا هنا ونهنئكم جميعا».

وأضاف: «علينا أن نكون على مستوى ثقة الناس، الذين صوّتوا لنا بأعداد هائلة».

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ويأمل جونسون أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين أو في الدولة ككل.

وصرح مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة في حين سيكافئ أنصاره المخلصين، الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي.

وكان مصدر قد أوضح قبل ذلك، أن جونسون بدأ التعديل بعزل جوليان سميث وزير شؤون أيرلندا الشمالية، الذي توسط قبل شهر واحد فقط في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد ثلاث سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة.