البيت الأبيض: قتلنا قاسم سليماني ردا على هجمات سابقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، في مذكرة نشرت الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري المصنف إرهابيا قاسم سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي.

وأرسلت الإدارة إلى الكونجرس بموجب القانون تبريرا غير سري للضربة التي وقعت في الثاني من يناير/كانون الثاني التي قتلت سليماني في مطار بغداد. وأثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.

وقال التقرير الذي أرسل إلى الكونجرس: "وجه الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران ومليشيات تدعمها على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط".

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المذكرة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعا حاز على دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقيد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران.

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وقال التقرير إن غرض الهجوم كان حماية العسكريين الأمريكيين وردع إيران وإضعاف قدرة المليشيات التي تدعمها على شن هجمات و"إنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات".

وذكر أيضا أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك.

وقتلت غارة أمريكية بطائرة مسيرة قاسم سليماني الشهر الماضي أثناء تواجده في بغداد.

وردت إيران على مقتل سليماني باستهداف قاعدة عين الأسد بالعراق التي تحوي جنودا أمريكيين.