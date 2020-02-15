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بومبيو: على العالم رفض عنف طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة ، عدن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشددا في تغريدة على حسابه في «تويتر»، على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، والذي ينتهي قريبا.

من جهتها طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران، و الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.

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راعية الإرهاب

«اعتراض البحرية الأمريكية 385 صاروخا إيرانية الصنع في طريقها إلى الحوثيين، مثال آخر على مواصلة إيران، تحديها لمجلس الأمن، ويجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها».

مايك بومبيو