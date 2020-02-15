أقرّ وزير الخارجية الصينية وانغ يي، بالتحدي الكبير الّذي يمثّله "فيروس كورونا" لبلاده. وحثّ الولايات المتحدة الأميركية على "عدم اتخاذ إجراءات غير ضروريّة في مواجهة الفيروس، قد تؤثّر على التجارة والسفر والسياحة".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الصين اتّخذت أكثر الإجراءات صرامةً وحسمًا لمكافحة هذا الوباء، إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحيّة الدوليّة وتوصيات "منظمة الصحة العالمية". من خلال جهودنا، الوباء تحت السيطرة بشكل عام".
وكان قد سجّل البر الرئيسي الصيني حوالي 63 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"، منها أكثر من 1300 حالة وفاة.
واتّخذت الولايات المتحدة ودول أُخرى إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس منذ شهر كانون الثاني الماضي، وأوقفت بعض الدول دخول الأجانب، وتمّ تقليص الرحلات الجويّة التجاريّة، وأرسلت العديد من الدول رحلات جوية مستأجرة لإعادة المواطنين من ووهان المدينة الصينيّة، الّتي كانت بؤرة تفشّي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الصين: من خلال جهودنا أصبح فيروس كورونا تحت السيطرة بشكل عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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