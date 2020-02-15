رئيس مولدوفا: روسيا القوية ضرورية من أجل الجميع لأن العالم يتغير

أكّد الرئيس المولدوفي إيغور دودون، أنّ "روسيا القوية ضروريّة للجميع، لأنّ العالم يتغيّر".
ولفت في تصريح صحافي، معلّقًا على تصريحات بعض السياسيّين في مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى أنّ "الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال للتو إن العالم يتغيّر، حقبة أُخرى والغرب جديد. ويتمتّع اللاعبون الآخرون بمواقف قوية، وتتمتّع روسيا والصين بمواقف قويّة أيضًا".
وكان الرئيس الألماني شتاينماير قد ركّز في المؤتمر على أنّ العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسن، ولكن ليس على حساب دول أخرى.
يُذكر أنّ مؤتمر ميونيخ للأمن تأسّس عام 1963 باعتباره "لقاءً لممثّلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو". أمّا الآن، فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيّون والدبلوماسيّون والعسكريّون ورجال الأعمال والشخصيّات العلميّة والعامة من عشرات دول العالم.
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