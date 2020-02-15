المرصد السوري: القوات التركية قصفت بالمدفعية قرى عدة في ريف تل تمر

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد قصفًا بالمدفعية مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي طويلة وتل طويل التابعتين لبلدة تل تمر. كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية الخالدية ومحيط مخيم عين عيسى، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية مسيرة هناك".
ولفت إلى أنّ "في السياق ذاته، أطلقت القوات التركية ثلاث قنابل مضيئة في قرية أم ورثة شمالي مدينة منبج"، مبيّنًا "أنّه رصد أيضًا تجدّد القصف المدفعي التركي على مناطق دادا عبدال وحرملة وربيعات ومناطق أخرى في ريف أبو راسين وأم الكيف في أرياف تل تمر، إثر محاولات تقدّم واشتباكات على المحاور بين الفصائل الموالية لتركيا والمجلس السرياني، بعد ساعات من توقّف القصف على تلك المناطق في صباحًا".
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