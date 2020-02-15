المرصد السوري: القوات التركية قصفت بالمدفعية قرى عدة في ريف تل تمر

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد قصفًا بالمدفعية مصدره ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي طويلة وتل طويل التابعتين لبلدة تل تمر. كما قصفت الفصائل الموالية ل​تركيا​ قرية ​الخالدية​ ومحيط مخيم ​عين عيسى​، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية مسيرة هناك".

ولفت إلى أنّ "في السياق ذاته، أطلقت القوات التركية ثلاث قنابل مضيئة في قرية أم ورثة شمالي ​مدينة منبج​"، مبيّنًا "أنّه رصد أيضًا تجدّد القصف المدفعي التركي على مناطق دادا عبدال وحرملة وربيعات ومناطق أخرى في ريف أبو راسين وأم الكيف في أرياف تل تمر، إثر محاولات تقدّم و​اشتباكات​ على المحاور بين الفصائل الموالية لتركيا والمجلس السرياني، بعد ساعات من توقّف القصف على تلك المناطق في صباحًا".