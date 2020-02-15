ظريف التقى ترودو وبحث مع بن علوي بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، نظيره العماني يوسف بن علوي، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، وبث الجانبان بالعلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة.
وكان ظريف قد التقى أيضًا على هامش مؤتمر ميونخ، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزير خارجيته فرانسوا فيليب شامباني. كما التقى وزراء خارجية الصين وانغ يي، التشيك بيتر شيتشك وكرواتيا جرليك رادمان.
وقبل ذلك، كان قد التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية وأجرى معها جولة من المباحثات، بالإضافة إلى وزيري خارجية فنلندا بيكا اولافي هافيستو والفاتيكان بيترو بارولين.
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