ظريف التقى ترودو وبحث مع بن علوي بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، نظيره العماني ​يوسف بن علوي​، على هامش مؤتمر ​ميونخ​ الأمني، وبث الجانبان بالعلاقات الثنائيّة والقضايا الإقليميّة.

وكان ظريف قد التقى أيضًا على هامش مؤتمر ميونخ، رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ ووزير خارجيته فرانسوا فيليب شامباني. كما التقى وزراء خارجية الصين ​وانغ يي​، ​التشيك​ بيتر شيتشك و​كرواتيا​ جرليك رادمان.

وقبل ذلك، كان قد التقى ظريف مع مجموعة الأزمات الدولية وأجرى معها جولة من المباحثات، بالإضافة إلى وزيري خارجية ​فنلندا​ بيكا اولافي هافيستو و​الفاتيكان​ بيترو بارولين.