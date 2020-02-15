ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "قافلة تعزيزات مكوّنة من 60 عربة عسكريّة، بينها ناقلات جنود مدرعة تضمّ قوات الـ"كوماندوز"، وصلت إلى نقاط مراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا".
وأوضحت أنّ "التعزيزات تتضمّن أيضًا مركبات عسكريّة مشوّشة للإشارات"، لافتةً إلى أنّ "القافلة وصلت أوّلًا إلى مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمة من وحدات مختلفة، وبعدها توجّهت القافلة نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة".
مع الإشارة إلى أنّه توجد 12 نقطة مراقبة تركيّة في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناءً على اتفاق أستانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي عزّز نقاط المراقبة في إدلب بناقلات مدرعة وقوات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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