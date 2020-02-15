الأمم المتحدة قد تغلق الأسبوع المقبل مركزا للمهاجرين في ليبيا

أعلنت المسؤولة في المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين كارولين غلاك، أنّ "المفوضية تفكّر في أن تغلق الأسبوع المقبل مركزًا لعبور المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس، تحوّل إلى هدف في أسوأ بلد في العالم لطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنّه "لم يتبقَ سوى 119 شخصًا في المركز"، مشدّدةً على أنّ "من غير الممكن الإبقاء على الأمور كما كانت لأنّ المركز أصبح هدفًا".
وكانت المفوضية قد قرّرت في نهاية كانون الثاني الماضي تعليق عمليّاتها في "مركز التجميع والمغادرة" هذا، عندما لاحظت أنّه تمّ بناء أرض للتدريب العسكري خارج المبنى في العاصمة طرابلس.
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