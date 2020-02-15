سلطات مصر طالبت بحصول إفريقيا على حق "الفيتو" في مجلس الأمن

طالب مندوب مصر الدائم في ​الأمم المتحدة​ السفير محمد إدريس، بـ"حصول القارة الإفريقية على مقعدَين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها ​حق النقض​ "الفيتو" في ​مجلس الأمن الدولي​". إضغط للمزيد

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