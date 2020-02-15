مادورو يتهم السفير الفرنسي بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية









اسماء السيد - كراكاس: اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة السفير الفرنسي رومان نادال بالتدخل في شؤون البلاد عقب استقباله المعارض خوان غوايدو في المطار عند عودته من جولة دولية.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي حضره مراسلون أجانب إن "السفير الفرنسي في فنزويلا تدخل، مرة أخرى، بشكل سافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وأضاف مادور أن وزارة الخارجية الفنزويلية "بصدد دراسة الرد" على هذه المسألة، دون ان يستبعد احتمال طرد السفير على غرار ما حصل في آذار/مارس 2019 مع السفير الألماني في فنزويلا دانيال كرينر الذي اعتبر "شخصا غير مرغوبا فيه" لاستقباله غوايدو في مطار كاراكاس الدولي.



لكن الرئيس الاشتراكي أشار إلى أن "الردود لا يمكن أن تكون آلية ومكررة، ما قمنا به قبل عام لن يكون بالضرورة ما سنقوم به اليوم... مع أن ذلك ممكن".

وعاد رئيس البرلمان، المعترف به كرئيس بالنيابة من طرف حوالي 60 دولة، من جولة امتدت 23 يوما قابل خلالها الرئيسين الأميركي والفرنسي، إلى جانب مسؤولين آخرين.

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وانتظر عدة دبلوماسيون خوان غوايدو في المطار عند عودته.

وتسائل مادورو أيضا عن رد فعل السلطات الفرنسية في حال شارك سفير فنزويلا في فرنسا في تظاهرة ل"السترات الصفر"، الحركة الاجتماعية الاحتجاجية التي ظهرت في فرنسا عام 2018.

وطلب الرئيس الفنزويلي من وزير خارجيته الحاضر في المؤتمر الصحافي جورج أريزا "الانكباب على دراسة الرد على ممارسات طواقم السفارات التي تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

وأضاف "سندرس كل حالة على حدة".