مواقف ساخنة لـ"عبد العال" أظهرت غضب البرلمان تجاه الحكومة فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة للبرلمان، خلال الأسبوع الماضى عدة مواقف أظهرت غضب البرلمان تجاه الحكومة كانت للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وأبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تعامل موظف بمكتب أحد الوزراء مع نائب برلمانى، مشيرًا إلى أن أحد النواب حضر إليه اليوم يشكو من عدم مقابلة الوزير له، بل وأن موظف المكتب وجه له كلمه أرفض أن أشير إليها، وجاء إليه النائب غاضبا، كما وضع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، النواب أمام مسئوليتهم لاسيما مع شكواهم المتعددة من عدم استجابة الوزراء لهم، ودعا أعضاء البرلمان إلى استخدام أدواتهم الرقابية التي منحها لهم الدستور، وممارسة مهام النائب الصحيحة، وأن يدركوا أنهم ممثلون عن الشعب كله، حتى لا تتكرر مواقف بعض الوزارات مع النواب، وآخرهم ما حدث في إحدى الوزارات مع النائب، وما قاله أحد موظفي الوزارة للنائب. ونرصد فيما يلى أبرز مواقف رئيس مجلس النواب تجاه الحكومة فى أسبوع: - دعا النواب لاستخدام أدواتهم الرقابية دون حساب لأحد بتأكيده "أنتم نواب الشعب". Advertisements - قرر إسقاط حق الحكومة فى مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات لتغيبها عن الحضور. - دعا الحكومة للالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية، وعدم إرسال مندوبين غير المخاطبين. - تلقى الكثير من الشكاوى النيابية حول عدم إلتزام المسئولين معهم. - انتقد عدم انتظام الوزراء فى الحضور إلى جلسات البرلمان.

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