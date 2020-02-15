شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف لمبادرة شفاء المقامة من حزب الحرية المصرى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الحرية المصري بالغربية، مبادرة شفاء لعلاج المواطنين بأسعار رمزية لتكون قيمة العلاج عشرة جنيهات فقط، وقال أمين عام الحزب بالغربية شريف أنور، إن المبادرة سيقوم بها أكبر عدد من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في جميع التخصصات، وتشمل إجراء 20 عملية جراحية مجانا في جراحات العظام والأنف والاذن، مضيفا أن المبادرة ستعمل على توفير مشروع رعاية صحية لمدة عام فى جميع التخصصات دون اشتراط عضوية الحزب.





وقال الدكتور محمد حشيش منسق عام المبادرة والأمين العام للجنة الشئون الصحية بالحزب، إن كارنيهات الرعاية الصحية السنوية تستخرج بواسطة الحزب للمواطنين وتشمل كشف لجميع الأطباء المتعاقد معهم بعشرة جنيهات، وكذلك يحصل حاملة على خصم 40% على المعامل والتحاليل و12%؜ من الصيدليات المتعاقد معها وأن هدف المبادرة الأساسى هو توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين والتعامل المباشر مع المواطنين.

أشرف على المبادرة اللواء مهند أبو لمونة الأمين العام للجنة شئون العضوية بالحزب والمهندسة منى فوزي الأمين العام لأمانة شئون المواطنة والدكتورة سالى هراس أمينة المرأة بالحزب، ودعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية والمهندس عمرو أبو العزم امين عام الشباب.