مقتل 21 شخصا على الأقل في هجوم على قرية بوسط مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (د ب أ):

قتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هجوم على قرية بوسط مالي.

وقالت الحكومة إن قرية أوجوساجو في إقليم موبتي قد تعرضت لهجوم من قبل مسلحين فى وقت سابق من اليوم الجمعة، وأشعلوا النيران في المنازل واعتبر العديد من الأشخاص فى عداد المفقودين .

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وأكدت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وقوع الهجوم، وعبر رئيس البعثة محمد صالح أناديف عن صدمته وغضبه.

وقال في بيان إنه "في وقت نتلقى تطورات إيجابية من شمال البلاد، فإن ما يحدث في الوسط شئ مروع. وأندد بذلك بقوة. هناك حاجة ماسة لكسر دوامة العنف في هذه المنطقة".

ولم تتضح بشكل أولي خلفيات الجريمة.