ترودو يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة ، بوفد من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان صادر عن مكتب
وأثار المشاركون مجموعة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك روسيا وفنزويلا وإصلاح منظمة التجارة العالمية، ورحبوا بالتعاون القوي والعلاقات العميقة بين البلدين.
وشهد اللقاء مناقشة العلاقات مع الصين، والتعاون بشأن فيروس كورونا، مع شكر كندا للولايات المتحدة على مساعدتها في إجلاء الكنديين من ووهان.
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