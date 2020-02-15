كندا ترحب بقرار العراق السماح للناتو البقاء في البلاد

رحب وزير الدفاع الكندي، هارجيت سجان، اليوم الجمعة ، بقرار الحكومة العراقية السماح لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالبقاء في العراق، واصفا القرار بالإيجابي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل راديو كندا الدولي عن الوزير قوله ، في بروكسل حيث يشارك في إجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو ، "كما تعلمون،
وأضاف إن مجموعة من المهندسين العسكريين الذين كانوا يدربون القوات العراقية على تفكيك المتفجرات قد ينتقلون من التحالف الدولي إلى مهمة الناتو التدريبية.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ، أمس الخميس ، منح الحكومة العراقية الضوء الأخضر لقوات الحلف بالبقاء في العراق.
ورفض الوزير التطرق إلى مستقبل نحو 200 جندي من الوحدات الخاصة الكندية في العراق ، لكنه أشار إلى أنه لن يطرأ تغيير يذكر على جهود كندا الإجمالية في العراق من حيث حجمها أو نطاقها.
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