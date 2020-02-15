وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر إقامته في مدينة ميونخ، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية، والجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمعالجتها.



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