كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الألماني يصف إنفاق العالم على التسلح بـ "دينامية مدمرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ما شهده العام الماضي من أكبر ارتفاع في النفقات العسكرية العالمية منذ عشر سنوات، بـ"دينامية مدمرة" على المستوى العالمي.

وازدادت النفقات العسكرية بنسبة 4% حسب التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي نشر قبيل افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقام الرئيس الألماني بافتتاح هذا المؤتمر السنوي الكبير المخصص لبحث قضايا الدفاع، مقدما تحليله للوضع الراهن في العالم، قائلا: "سنة بعد سنة نبتعد عن هدف التعاون الدولي الساعي لعالم سلمي".

Advertisements

من جانبه أوضح المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون شيبمان، أن النفقات العسكرية "ازدادت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية (سنة 2008) وتحت تأثير أفق تصاعد التهديدات".

وأضاف: "في أوروبا يغذي القلق المرتبط بروسيا، النفقات مع زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بـ 2018".

وأشار إلى أن الصين أيضا بدأت على غرار روسيا، تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت ويمكنها تخطي الدفاعات الصاروخية المضادة.