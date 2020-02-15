كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا قلقة بشأن احتجاجات السكك الحديدية وتستبعد إرسال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الليبرالية الكندية اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق عميق إزاء احتجاجات نشطاء السكان الأصليين الذين يعطلون بعض خطوط السكك الحديدية الرئيسية لكنها رفضت دعوة لإرسال الشرطة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبدأت مجتمعات السكان الأصليين التي تعارض إنشاء مشروع لخط أنابيب الغاز في كولومبيا البريطانية في مقاطعة حركة السكك الحديدية الأسبوع الماضي، حيث إعتبرت شركة السكك الحديدية الوطنية الكندي، أكبر مشغل للسكك الحديدية في البلاد، تغلق عملياتها في شرق كندا.

وقال وزير النقل مارك جارنو في مؤتمر صحفي، أنا قلق للغاية بشأن الاحتجاجات التي تمنع عمدا تشغيل السكك الحديدية من خلال نشاط غير قانوني".

وأضاف، أنه يتعلق بوظائف الناس وسبل عيشهم وحول نقل الإمدادات الرئيسية مثل الغذاء والبروبان وزيت التدفئة والمواد الكيميائية لمعالجة المياه (و) المنتجات الزراعية للتصدير".

وأوضحت رابطة هيئات الموانئ الكندية، إن بعض الموانئ كانت تغادر السفن وبدأ الشاحنون في إعادة توجيه بعض الشحنات إلى الولايات المتحدة.

كما توقعت شركة "Superior Propane"، أكبر مزود للبروبان في كندا، حدوث نقص حاد في الإمدادات في الأيام المقبلة.

وأقر رئيس الوزراء جوستين ترودو بما وصفه بأنه "أسبوع صعب حقًا"، لكنه رفض دعوات المعارضة لنشر شرطة الخيالة الكندية الملكية لإنهاء الاحتجاجات.

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وقال في مؤتمر صحفي في ميونيخ بألمانيا، أنه من الواضح أننا لسنا هذا البلد الذي يمكن للسياسيين فيه إخبار الشرطة بما يجب عليهم فعله في الأمور التشغيلية".

وأضاف، سوف نضمن أن يتم عمل كل شيء لحل ذلك من خلال الحوار والنتائج البناءة."

كما وصلني ترودو إلى السلطة في نوفمبر 2015 ووعد بتحسين العلاقات مع الفرق الأصلية في كندا، ويشكو الكثير منهم من تهميشهم وحرمانهم اقتصاديًا، على الرغم من أن بعض الجماعات تدعي أنها تتمتع بحق النقض (الفيتو) على التنمية الاقتصادية على أراضيها، إلا أن المحكمة قالت الشهر الماضي، إنهم لا يتمتعون بهذا الحق.

وإستعد وزيرا الحكومة المكلفان بشؤون السكان الأصليين للقاء عصابات السكان الأصليين المحلية في مقاطعتي أونتاريو وكولومبيا البريطانية.

وأشار غارنو إلى أن الحصار المفروض في كولومبيا البريطانية ومانيتوبا قد تمت إزالته بالفعل.

كما وقع الاحتجاج الأكثر ضررًا بالقرب من بلفيل في أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظًا بالسكان.

وفازت الكندية الوطنية بأوامر قضائية قضائية لإنهاء الدعوى، لكن شرطة مقاطعة أونتاريو المسؤولة عن إنفاذ الإجراءات لم تتصرف حتى الآن.

