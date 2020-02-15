كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة عائلة تعافت من فيروس كورونا إلى بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد أفراد الأسرة، إنه بعد علاجه من فيروس كورونا في مستشفى ببكين لأكثر من أسبوعين، تعافى ثلاثة من أفراد عائلة ليو وتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبدأ لقاء العائلة مع الفيروس عندما توقف والدا رجل من بكين يبلغ من العمر 29 عامًا يدعى ليو، وهو من مقاطعة هوبى بوسط الصين، لفترة قصيرة في ووهان، مركز اندلاع المرض، في طريقه إلى بكين للعام القمري الجديد.

كما تم تشخيص إصابة الأم بفيروس كورونا في 29 يناير، وتم العثور على ابنها وزوجته وابنهما البالغ من العمر عام واحد مصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت زوجة ليو البالغة من العمر 31 عامًا خلال مقابلة جماعية نظمتها الحكومة في مستشفى بكين ياون، كنت خائفًا بعض الشيء في البداية، لكن المخاوف تراجعت مع قيام العاملين الطبيين برعايتنا وتشجيعنا كل يوم، حيث عولج الزوجان وابنهما البالغ من العمر سنة واحدة.

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وتسبب تفشي فيروس كورونا في مقتل 1380 شخصًا في الصين وإصابة أكثر من 63000 شخص في البلاد.

كما سجلت مدينة بكين 372 إصابة وثلاث حالات وفاة حتى يوم الخميس الماضي، ومن بين المصابين، تعافى 79 منهم وعادوا إلى منازلهم حتى يوم الخميس الماضي، وفقًا للجنة الصحة لبلدية بكين.

واليوم الجمعة، كانت عائلة ليو من بين ثمانية مرضى مصابين بالفيروس التاجي غادروا مستشفى "YouAn"، متجهين لبضعة أيام من الحجر الصحي في المنزل.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فإن معدل الوفيات لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في مقاطعة هوبي كان 3.1 ٪ اعتبارا من 3 فبراير، و0.16 في المئة في بقية البلاد.