كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبي تشهد أول مسابقة لاختيار أفضل موهبه استعراضية وغنائية من المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت دبي تنظيم أول مسابقة من نوعها بالشرق الأوسط لتحفيز المرضى والمراجعين على عرض مواهبهم في مجال الغناء والاستعراض، واختيار أفضل موهبه بينهم ومنحهم جوائز مالية كبيرة، وصل مجموعها الى 110 الاف درهم.

وأقيمت المسابقة تحت اسم (SGH Talent) ونظمتها مجموعة مستشفيات السعودي الالماني في الإمارات تحت شعار "لموهبتك قدرة علاجية"، لتحفيز المرضى والمراجعين على تنمية مواهبهم، وتقديمها للجمهور، بما يسهم في رفع الروح المعنوية للمريض وتعزيز مراحل العلاج والشفاء.

و سلّمت الدكتور ريم عثمان الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإمارات الجوائز للمتسابقين الأربعة الآوائل والتي بلغت قيمتها 110 ألف درهم بالإضافة إلى تكريم باقي المشاركين.

وعبر الفائزون الأربعة عن سعادتهم بالفوز بهذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بقطاع الرعاية الصحية، موجهين الشكر للمنظمين على هذه الفرصة التي سمحت بإيصال رسالة هامة للمجتمع بأنه "لا حواجز تقف أمام الإبداع".

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وقالت الدكتورة ريم عثمان إن مبادرة مستشفيات "السعودي الألماني" سمحت لأصحاب المواهب من المرضى والمراجعين أن يظهروا مواهبهم الإبداعية في بيئة تنافسية، في حفل أقيم بمسرح المستشفى في دبي بحضور كبير من الزوار والموظفين والمهتمين وأقارب المرضى.

وأضافت "نؤمن أن هناك موهبة داخل كل إنسان يمكن أن تساعده إذا ما استثمرها بشكل إيجابي في تجاوز الكثير من المصاعب والضغوط التي يواجهها في الحياة بل وحتى في تخفيف آلامه وآلام من حوله وخاصة عندما نتحدث عن الموسيقى والفنون، لذلك فإن تقديم الرعاية وتوفير المنبر لأفراد المجتمع لعرض مواهبهم هي جزء من التزامنا المجتمعي".

وتابعت أن الهدف من SGH Talent، تسليط الضوء على أهمية الموسيقى والفنون في شفاء وعلاج الأمراض وتحسين الحالة الصحية للأفراد جسديًا ونفسيًا.