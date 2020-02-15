حوادث السير.. اعمارة: حوالي 100 شخص تم إنقاذه خلال سنة 2019

قال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن المؤشرات المؤقتة للسلامة الطرقية الخاصة بـ2019، عرفت عموما انخفاضا في عدد حوادث السير، خاصة في عدد القتلى بنسبة 2.9 بالمائة، بمعدل حوالي 100 شخص تم إنقاذه خلال سنة 2019.

وأضاف اعمارة في تصريح صحفي مساء الجمعة، عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، التي انعقدت تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تم خلال الاجتماع، تقديم المؤشرات المؤقتة للسلامة الطرقية، حيث توقفت المؤشرات هذه السنة في 9.51 بالمائة، وهو مؤشر هام جدا يقارن مع مؤشرات الدول الأوربية.

وعرف الاجتماع، تدارس تطور المؤشرات السلامة الطرقية، وعرض حصيلة عمل اللجنة الطرقية لسنة 2019، وبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم 2020، وتم التأكيد على مواصلة التعبئة للحد من أضرار حوادث السير ببلادنا.