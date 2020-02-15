عاجل.. جامعة الكرة “تعاقب” الرجاء والجيش بسبب شغب “الكلاسيكو”

عاقبت اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فريق الجيش الملكي بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهما، بسبب اقتحام عنصرين من أنصاره لأرضية الملعب أدت إلى توقيف، اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء الرياضي لمدة دقيقتين، وكذا استعمال جماهيره لكثير من الشهب الاصطناعية، نتج عنها دخانا كثيفا أدى إلى توقيف اللقاء من جديد مع تسجيل حالة العود.

وكشف بلاغ الجامعة أن رمي الجماهير العسكرية للقاروروات والشهب الاصطناعية وأجسام غريبة على أرضية الملعب خلال نهاية المقابلة، أصيب من خلالها عدد من رجال الأمن وبعض المصورين الصحافيين، ساهم في تحديد طبيعة العقوبة.

وقضت اللجنة ذاتها بتغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.