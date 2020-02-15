مقتل ٦ متظاهرين وإصابة ٤٠ في بغداد برصاص مليشيات الحشد

أعلنت مصادر طبية عراقية مقتل ٦ وإصابة نحو ٤٠ في هجوم شنته مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران وقوات الشغب، الجمعة، على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وقال الدكتور زياد الجنابي الطبيب من ساحة التحرير لـ"العين الإخبارية": إن قوات الشغب بالتعاون مع مليشيات الحشد الشعبي هاجمت ساحة الخلاني وتسعى لدخول ساحة التحرير لفض الاعتصامات".

وأسفر الهجوم وفقا للمصدر ذاته، عن مقتل ٦متظاهرين واصابة أكثر من ٤٠ آخرين"، مؤكدا استمراره.

Advertisements

وأشار متظاهرون في ساحة التحرير الى أن مليشيات الحشد تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز ضدهم بكثافة وتحاول إنهاء التظاهرات من خلال كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ومن جهته أكد الناشط المدني ضياء علي لـ"العين الإخبارية" أنه بالتزامن مع هجوم المليشيات علينا، نتعرض إلى هجوم آخر من داخل ساحات الاعتصام من قبل مندسين تابعين للحشد يستخدمون مسدسات كاتمة الصوت وسكاكين".

وأوضح أن المليشيات أصابت العديد من المتظاهرين وهاجموا على كافة الخيم لغرض حرقها، حيث يحاول المتظاهرون حماية أنفسهم من هذه المليشيات التي تهاجمهم أمام أعين القوات الأمنية العراقية التي تحيط بساحات الاعتصام.

وتقترب المظاهرات في العراق المطالبة بإنهاء العملية السياسية والنفوذ الإيراني من اجتياز شهرها الخامس وسط استخدام مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية لكافة أنواع الاسلحة لإنهائها.

وأسفر استخدام العنف المفرط خلال الأشهر الماضية عن مقتل أكثر من ٥٠٠ متظاهر وإصابة أكثر من ٢٥ ألفا آخرين.