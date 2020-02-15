لبنان يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، كما تتساقط أمطار خفيفة صباحاً وليلاً.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وتلامس 1200م ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة، كما تسوء الرؤية على المرتفعات بسبب الضباب .
الإثنين: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق.
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