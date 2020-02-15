لبنان يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر يوم الأحد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة، كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة صباحاً وليلاً.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة، تتساقط امطار خفيفة محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 وتلامس 1200م ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة، كما تسوء الرؤية على المرتفعات بسبب ​الضباب​ .

الإثنين: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق.