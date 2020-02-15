مادورو اتهم السفير الفرنسي بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية

شدّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، على أنّ "السفير الفرنسي في ​فنزويلا​ ​رومان نادال​، تدخّل مرّة أُخرى بشكل سافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا".

ولفت خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ "وزارة الخارجية الفنزويلية بصدد دراسة الرد على هذه المسألة"، دون أن يستبعد احتمال طرد السفير على غرار ما حصل في آذار 2019 مع السفير الألماني في فنزويلا دانيال كرينر، الّذي اعتُبر "شخصًا غير مرغوبًا فيه" لاستقباله رئيس البرلمان المعارض ​خوان غوايدو​ في مطار كاراكاس الدولي.

وأشار مادور إلى أنّ "الردود لا يمكن أن تكون آليّة ومكرّرة. ما قمنا به قبل عام لن يكون بالضرورة ما سنقوم به اليوم، مع أنّ ذلك ممكن".