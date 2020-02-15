سلاح البحرية البورمي أوقف 48 من أفراد أقلية الروهينغا في البحر

أفاد مسؤول لوكالة "فرانس فرنس" بأنّ "سلاح البحرية البورمي احتجز 48 شخصًا من أفراد ​الروهينغا​، إضافة إلى خمسة "مهرّبين" في البحر".

وكان قد قام آلاف الروهينغا بمحاولات للفرار بحرًا من مخيمات اللاجئين المكتظة في ​بنغلادش​ أو من الاضطهاد في راخين.

وقد هرب نحو 740 ألفًا من الروهينغا من راخين إلى بنغلادش للفرار من الحملة الأمنية الّتي نفّذها الجيش بحق الروهينغا سنة 2017، وباتوا حاليًّا مكدّسين في مخيّمات مكتظّة للاجئين. وبقي مئات الآلاف في راخين حيث يعيشون في ظلّ قيود مشدّدة، وسط نقص في الرعاية الصحيّة والتعليم.