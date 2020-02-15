رئيس النواب يهنئ الشعب المصرى لفوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى بمناسبة فوز نادى الزمالك بكأس السوبر الأفريقى.
وتوجه عبد العال، فى تصريحات صحفية بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى واللاعبين ومشجعى القلعة البيضاء، على الأداء المتميز الذى انتهى بتتويجه بكأس السوبر الأفريقى، ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقق بطولة السوبر الأفريقى بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3-1.
تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.
وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.
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