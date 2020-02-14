الإمارات تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس “كورونا” الجديد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، اليوم الجمعة، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس “كورونا” الجديد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات البلاد.
وأفادت الوزارة بأن الحالتين تعودان لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عاما وإبنه 8 سنوات.
وأشار المصدر ذاته، الى أن عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها، وصل إلى 3 حالات من إجمالي 8 مسجلة منذ ظهور الفيروس.
وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن شفاء الحالة الأولى لمواطنة صينية تبلغ 73 عاما وتعافيها التام من أعراض المرض.
وكشفت وزارة الصحة الإماراتية منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، نهاية الشهر الماضي، عن اتخاذها إجراءات احترازية، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
يذكر بأن الفيروس الغامض الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصيينة في أواخر دجنبر الماضي، أودى حتى الآن بحياة 1380 شخصا وأصاب أزيد من 63 ألف آخرين على مستوى 31 منطقة بوسط الصين.
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