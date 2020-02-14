مدرب اتحاد طنجة: “جنينا ثمار مجهوادتنا والفتح لم يكن منافسا سهلا” – فيديو

تصوير – يونس ميموني

قال بيدرو بنعلي، المدرب الجديد لفريق اتحاد طنجة، إن الفتح الرباطي فريق قوي ولم يحط الرحال بطنجة من أجل الهزيمة، مبرزا أنه اهتدى إلى الطريقة التي يلعب بها، وأدرك جيدا أنه سيخلق له المشاكل إذا ما ثم منحنه فرصة التحكم في وسط الملعب.

وتابع بنعلي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت فوز فريقه على الفتح الرباطي بهدفين لواحد لحساب المباراة الإفتتاحية لإياب البطولة الاحترافية: “لم نستسلم من منطلق أن لكل عمل ثماره، إشتغلنا جيدا وجنينا ثمار المجهودات التي قمنا بها”.

وأضاف “البطولة بالنسبة لنا انطلقت اليوم، سنفرح قليلا بالفوز وسنستأنف العمل يوم غد الأحد بداية من العاشرة صباحا والتفكير في المباراة المقبلة”.