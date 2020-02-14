من ضمنهم فتاة.. أمن طنجة يوقف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في التهديد والابتزاز عبر الأنترنت

تمكنت مصالح أمن طنجة، خلية محاربة الجريمة المعلوماتية، بتعاون مع مصالح الدائرة الأمنية الأولى، من توقيف شخصين، وفتاة لتورطهم في قضايا تتعلق بالتهديد، والابتزاز عبر الأنترنت .

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من خلال أبحاثها مع شخص تم توقيفه من طرف مصالح الدائرة الأمنية الأولى للاشتباه فيه، تبين أنه مبحوث عنه بموجب أربع مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا الابتزاز، والتهديد عبر الأنترنت، إذ تم الانتقال معه إلى مقر سكناه في حي العرفان، وتوقيف شريكه في هذه القضايا، وهو شقيقه، بالإضافة إلى فتاة هي الأخرى ضمن هذه الشبكة، كانت تتكلف بعملية استخلاص الأموال من الضحايا عبر مكاتب التحويلات المالية .

وأضاف البلاغ: “الموقوفان اعترفا بقيامهما، منذ سنة 2014، في مدينة واد زم، باستدراج مواطنين ينحدرون من دول الخليج عن طريق محادثات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتحال هويات فتيات بحسابات وهمية، وتسجيلهم في وضعيات فاضحة، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مهمة” .

واسترسل البلاغ: “مكنت عملية التفتيش المنجزة من طرف المصالح الأمنية من حجز ثلاثة حواسيب، وعدد من مفاتيح التخزين، و خزانات مزودة للأنترنت، ووصولات لتحويلات مالية، وسيارة نفعية”.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الموقفين تم تقديمهما، اليوم، أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، فيما تم تقديم الفتاة في حالة سراح.