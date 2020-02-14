أعلن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، عقب اجتماعه بالأمين العام الجديد للحزب، عبد اللطيف وهبي، مواصلة دفع المساهمات الشهرية من تعويضاتهم النيابية لفائدة الحزب.
وكان النواب قد توقفوا عن تسديد هذه المساهمات طيلة عام 2019، بسبب المشاكل التي سادت الحزب، ورغبة منهم في عدم استعمال تلك المساهمات في إدارة الصراع الداخلي لفائدة جناح ضد آخر.
ولقد خلا التقرير المالي، الذي قدم في المؤتمر، من مساهمات البرلمانيين لعام 2019، لكن مقدمته، ميلودة حازب، لم تفسر، خلال عرضها، سبب رفض النواب دفع تلك المساهمات.
وقد بادر وهبي إلى عقد اجتماعين مع فريقي الحزب في البرلمان، مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما في المؤتمر الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وهبي يسترجع مساهمات نواب “البام” مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما للحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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