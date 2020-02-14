جامعة بيرزيت: الإدارة تُعلِن انتظام دوام السبت والحركة الطلابية تُعلّقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جامعة بير زيت، مساء اليوم الجمعة، انتظام الدوام الدراسي يو غد السبت، فيما عارض مجلس الطلبة، الجسم الممثل للحركة الطلابية في الجامعة، عن تعليق الدوام في اليوم ذاته.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعلن إدارة الجامعة عن انتظام الدوام والمحاضرات يوم غد السبت 15/2/2020".

بدوره، كتب مجلس الطلبة في فيسبوك، أنه يُعلن "عن تعليق الدوام ليوم غد في جامعة بيرزيت وذلك بعد إعلان النقابة انتظام الدوام بوقت متأخر وعليه الجامعة مغلقة".

وجاءت خطوة التعليق من قِبَل المجلس، لأنها اعتبرت أن نقابة العاملين في الجامعة، قد أعلنت متأخرا عن انتظام الدوام بعد أن كانت قد أكدت تعليق دوام السبت، يومَ الخميس، وذلك على خلفية تفاهمات لم يتم التوصل إليها بين إدارة الجامعة وبين النقابة.

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ولقيَ منشور الجامعة حول انتظام دوام يوم السبت، تفاعُلا كبيرا، اتسم معظمه بالسخرية والتهكم، من قبل رواد موقع التواصل، وذلك يعود إلى امتثال الطلبة لقرار المجلس الممثل لها، في كل تعليق دوامٍ كان يقرّه سابقا، ما يُشير إلى أن إعلان الجامعة عن انتظام الدوام، أشبه بالشكليّ.

وشهدت جامعة بيرزيت في الفترة الأخيرة، ولا سيّما في الفصل الدراسي الأول، إغلاقَ حركة الطلبة للجامعة، بشكل قسري، لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وكانت الجامعة قد قالت في بيان حينها، إن السبيل للخروج للحل يتمثل في فتح بوابات الجامعة للعاملين والطلبة، ليتمكنوا من القيام بمهامهم، ومن ثم الجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث في الأمور النقابية المطروحة.

وأكدت أن " حق الطلبة في ممارسة النضال النقابي والنشاطات الطلابية بمختلف أشكالها داخل الحرم الجامعي، ضمن أنظمة وقوانين الجامعة، وعلى الحفاظ على الأجواء الليبيرالية والتعددية التي تتسع لكافة أنواع الطيف الفلسطيني على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم".

وذكرت أنّ "الأزمة لم تنشأ على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم من تنبيه الطلبة من قبل الإدارة في حوارات سابقة إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة"، مضيفة أنها فوجئت بإغلاق الحرم الجامعي من قبل الطلبة بعد ساعات الدوام، وعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب نقابية لم تسمع بها الإدارة من قبل.