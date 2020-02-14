شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تقف على أوضاع النازحين في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت خيمينيز داماري، في بيان صادر اليوم، أن العراق شهد وعلى مدى العقود الماضية، عدة موجات من النزوح، حيث غادر 6 ملايين شخص منازلهم خلال نزاع 2014 - 2017، مفيدة أن أحدث الأرقام تشير إلى أن 1.5 مليون منهم ما زالوا مشردين داخل العراق ، وأن معظمهم ظلوا في هذا الوضع منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأبانت أن الزيارة تهدف لجمع معلومات مباشرة عن حالة الأشخاص النازحين داخليا في العراق ، والتفاعل مع الحكومة والمحاورين الآخرين بشأن احتياجات الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخليا، والتقدم نحو حلول دائمة لهم ، إضافة إلى دراسة الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية ذات الصلة.
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