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الأمم المتحدة تقف على أوضاع النازحين في العراق

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تجري مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا سيسيليا خيمينيز داماري، في الفترة من 15 إلى 23 فبراير 2020 زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى من نوعها، بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان للنازحين في العراق.

وأكدت خيمينيز داماري، في بيان صادر اليوم، أن العراق شهد وعلى مدى العقود الماضية، عدة موجات من النزوح، حيث غادر 6 ملايين شخص منازلهم خلال نزاع 2014 - 2017، مفيدة أن أحدث الأرقام تشير إلى أن 1.5 مليون منهم ما زالوا مشردين داخل العراق ، وأن معظمهم ظلوا في هذا الوضع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأبانت أن الزيارة تهدف لجمع معلومات مباشرة عن حالة الأشخاص النازحين داخليا في العراق ، والتفاعل مع الحكومة والمحاورين الآخرين بشأن احتياجات الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخليا، والتقدم نحو حلول دائمة لهم ، إضافة إلى دراسة الأطر القانونية والسياسية والمؤسسية ذات الصلة.

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