شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في هجوم مسلح بمالي والان نبدء بالتفاصيل

قُتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على قرية "أوغوساغو" الواقعة بوسط مالي.

وأفادت السلطات المالية بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على القرية، لافتة إلى أن قرية "أوغوساغو" كانت قد شهدت في شهر مارس من العام الماضي "مجزرة" أخرى بحق السكان نسبت إلى صيادين ينتمون إلى عرقية "الدوغون"، إذ قتل فيها نحو 160 من أفراد عرقية "الفولاني".

يشار إلى أن القرى الشمالية والوسطى في مالي تتعرض منذ سنوات لهجمات دامية، سواء من قبل مجموعات مسلحة تتخذ من أعماق الصحراء مقرات لها، أو من طرف عرقيات تتناحر بين بعضها بسبب المرعى والكلأ.