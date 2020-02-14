شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في هجوم مسلح بمالي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت السلطات المالية بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على القرية، لافتة إلى أن قرية "أوغوساغو" كانت قد شهدت في شهر مارس من العام الماضي "مجزرة" أخرى بحق السكان نسبت إلى صيادين ينتمون إلى عرقية "الدوغون"، إذ قتل فيها نحو 160 من أفراد عرقية "الفولاني".
يشار إلى أن القرى الشمالية والوسطى في مالي تتعرض منذ سنوات لهجمات دامية، سواء من قبل مجموعات مسلحة تتخذ من أعماق الصحراء مقرات لها، أو من طرف عرقيات تتناحر بين بعضها بسبب المرعى والكلأ.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 في هجوم مسلح بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.