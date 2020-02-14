مؤامرة الإخوان وقمع قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 14 فبراير/شباط، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تطالعون: مؤامرة إخوانية إيرانية لاستنساخ حرس ثوري بمصر.. القصة الكاملة، إيكونوميست: قطر تقمع المعارضين وتمجيد النظام "فريضة" في الدوحة، إسبر: واشنطن ملتزمة بالقضاء على "داعش" في العراق، بعد حوار "ملك الموت" عن سليماني.. نصر الله في مرمى سخرية اللبنانيين، صدام الفخفاخ والإخوان يعيد حكومة تونس لـ"المربع صفر، مظاهرات في ليبيا ضد التدخل التركي ودعما للجيش الوطني، بومبيو يطالب بمحاسبة المرتبطين بحزب الله في اغتيال الحريري، ستولتنبرج: الناتو يمكن أن يتولى مسألة تدريب الأكراد بالعراق

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وتقرأون أيضا: مسؤول عسكري: خطة لتأمين الجنوب الليبي والتصدي للخلايا الإرهابية، "النهضة" تستهدف صحفيين كشفوا الملف الأسود لإخوان تونس، مسؤول أمريكي يعلن التوصل لاتفاق لخفض العنف مع طالبان، عقب براءة ترامب.. وفد من "الشيوخ" في أوكرانيا لتأكيد متانة العلاقات، مليشيات السراج تنهار أمام تقدمات الجيش الوطني في طرابلس روسيا تطالب تركيا بتشديد الإجراءات الأمنية على سفارتها بأنقرة، إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان بعد غارات على دمشق، الجنائية الدولية لـ"العين الإخبارية": لم يصلنا تأكيد رسمي بتسليم البشير، وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الألباني يبحثان تعزيز التعاون

وفي الاقتصاد تجدون: إيران في الإعلام.. فساد الطبقة الحاكمة يحرق معيشة الفقراء، قطر في الإعلام.. فساد خارجي وخسائر داخلية تلخص أداء الاقتصاد، تركيا في الإعلام.. تخبط محلي ودولي يُسقط الاقتصاد، الذهب في مصر والهند.. بطل الحب والاقتصاد، صدمة في منطقة اليورو رغم النمو المتوقع، شركات فرنسا وبريطانيا تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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