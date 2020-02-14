ستولتنبرج: الناتو يمكن أن يتولى مسألة تدريب الأكراد بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النرويجي ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الحلف يمكن أن يتولى عملية تدريب قوات الأمن الكردية في العراق.

وأضاف ستولتنبرج، خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، أن الحلف لا وجود له في المناطق الكردية بالعراق، ولكن دولاً من أعضائه تقوم بالتدريب كجزء من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح ستولتنبرج أنه يجب الآن اتخاذ قرار بشأن إمكانية دقيقة لتوسيع وجود التحالف العسكري في العراق، ومن المحتمل أيضاً أن "يتولى الحلف بعض فعاليات التدريبات التي يقوم بها الآن متحالفون معه ضمن ائتلاف مكافحة داعش".

وكان حلف شمال الأطلسي قرر، الأربعاء الماضي، زيادة قواته في العراق بسبب المخاوف الأمنية التي تتعرض لها مهمته فيها، إلا أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.