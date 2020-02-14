سباق التسليح 2019.. أكبر إنفاق منذ 10 سنوات

كشف التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي نشر، الجمعة، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أن النفقات العسكرية العالمية السنة الماضية شهدت أكبر ارتفاع لها منذ عشر سنوات.

ووفقاً للتقرير ازدادت النفقات العسكرية بنسبة 4 في المئة؛ حيث تنامى حجم الميزانيتين العسكريتين الأكبر في العالم، لتبلغ ميزانية الولايات المتحدة 685 مليار دولار والصين 181 مليار دولار.

وارتفعت الميزانيتان بنسبة 6,6 في المئة في 2019 مقارنة بـ2018.

ويقول المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الميزانية العسكرية الأمريكية لوحدها ارتفعت بـ53,4 مليار دولار في 2019.

Advertisements

واشار إلى أن هذا المبلغ يساوي ميزانية الدولة السابعة عالمياً في هذا المجال بعد ميزانية السعودية (الثالثة) وروسيا (الرابعة) والهند (الخامسة) والمملكة المتحدة (السادسة) لكن قبل ميزانية فرنسا (الثامنة) واليابان (التاسعة) وألمانيا (العاشرة).

وقام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في افتتاح المؤتمر السنوي الكبير المخصص لبحث قضايا الدفاع، بتحليل الوضع الراهن في العالم.

وقال بأسف "سنة بعد سنة نبتعد من هدف التعاون الدولي الساعي لإقامة عالم سلمي، ووجه نقداً للأنانية القومية التي يرى أن أمريكا دونالد ترامب تشيعها من خلال رفض فكرة المجتمع الدولي نفسها".

أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فقد رأت أنه "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث سباق تسلح"، وتحدثت عن "تآكل مثير للقلق لأطر الرقابة التي جعلت العالم آمناً لعقود".

من جانبه أوضح جون شيبمان المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية "ازدادت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية (لسنة 2008) وتحت تأثير أفق تصاعد التهديدات".