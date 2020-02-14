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وزير الخارجية: جهود المملكة وأمريكا خلال 75 عاما ساهمت في إرساء السلام بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ واشنطن

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن ما بذلته المملكة وأمريكا من جهود خلال الـ75 عاما الماضية ساهم في إرساء السلام بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على توازن مصادر الطاقة، والتبادل التجاري والاقتصادي. واستحضر الأمير فيصل بن فرحان لدى تشريفه الحفل المقام في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، أهمية هذا اللقاء التاريخي بين قائدين عظيمين، وما حققه من شراكة راسخة بين البلدين كان لها تأثير كبير على المنطقة والعالم أجمع. وأقيمت الاحتفالية برعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، وحضور حفيد الرئيس الأمريكي روزفلت ديلنو روزفلت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، وكبار الشخصيات القيادية والدبلوماسية السعودية والأمريكية. وشددت الأميرة ريما بنت بندر خلال كلمتها على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية التي بدأت منذ 75عاما في فبراير 1945، مستحضرة مناقب الملك عبدالعزيز ووصفته بالقائد العظيم، فيما نوهت بالدور الذي قام به الرئيس فرانكلين روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة خلال أزمتي الكساد والحرب العالمية الثانية. إلى ذلك التقى الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للعاصمة واشنطن عددا من المفكرين والباحثين من مراكز فكر ومعاهد أمريكية، ودار الحديث خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في ظل مرور 75 عاما على تأسيسها، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها. كما زار وزير الخارجية مقر سفارة المملكة لدى لولايات المتحدة الأمريكية.