نتانياهو: لإدراج الضفة والقدس والجولان في اتفاقية التجارة مع بريطانيا

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم"، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الاقتصاد إيلي كوهين ناشدا حكومة بريطانيا إدراج الضفة الغربية والقدس والجولان، في اتفاقية التجارة المزمعة بين البلدين"، لافتة الى ان "مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينص على أن الاتفاق الثنائي الجديد سيشمل نفس شروط اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، فيما بروكسل تستبعد الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان من الاتفاقية، وتسعى إسرائيل إلى تغيير هذا الوضع".
وذكرت الصحيفة أن "كوهين تواصل مع نظيره البريطاني كونور بيرنز، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارة"، مشيرة الى أنه قيل أن "نتانياهو ناقش المسألة مع نظيره البريطاني بوريس جونسون".
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