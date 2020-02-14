توقيف 12 شخصا في ألمانيا بإطار تحقيق بشأن مجموعة يمينية متطرفة تحضر لاعتداءات

أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية "توقيف 12 شخصًا جميعهم من الجنسية الألمانية، في إطار تحقيق بشأن مجموعة صغيرة يمينيّة متطرفة يُشتبه بأنّها حضّرت لاعتداءات ضدّ مسؤولين سياسيّين وطالبي لجوء ومسلمين".
وأوضحت في بيان، أنّه "يُشتبه بأنّ أربعة من هؤلاء الموقوفين أنشأوا مجموعة يمينيّة متطرّفة ذات طابع إرهابي، فيما أكّد الثمانية الآخرون على ما يبدو أنّهم على استعداد لتقديم دعم مالي أو مساعدة لحيازة أسلحةط، لافتةً إلى أنّ "المجموعة الصغيرة الّتي أُنشئت في أيلول الماضي كان لديها هدف هزّ نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا وفي نهاية المطاف الإطاحة به".
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة توقيف عدد من الأشخاص في 13 موقعًا موزّعة على خمسة مقاطعات. وتمّ التعرّف على خمسة مشتبه بهم وكذلك ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم قدّموا لهم الدعم.
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