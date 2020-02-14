مقتل 15 طفلا في حريق داخل دار للأيتام في هايتي

أعلنت القاضية في منطقة كينسكوف، ريموند جان أنطوان، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل 15 طفلًا في حريق اندلع داخل دار للأيتام في هايتي"، موضحةً أنّ "طفلين قضيا في داخل الدار، فيما توفي الأطفال الثلاثة عشر الآخرون اختناقًا في مستشفى فيرمات".
وذكرت الوكالة أنّ "دار كينسكوف للأيتام تقع داخل مبنى غير مستوف للشروط مؤلّف من طبقتين مع أسرّة متعدّدة الطبقات، بعضها في وضع مزر. ويتكدس الأطفال داخل الميتم في غرف صغيرة مع سلالم ضيقة ومخرج واحد".
وكان زوجان فرنسيّان قد توفيا قبل حوالى ثلاثة أشهر في هايتي، الّتي قصداها بهدف التبنّي.
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