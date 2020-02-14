أكّد السفير الصيني في طهران تشانغ هوا، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا وفي صراعنا مع "فيروس كورونا"، شعرنا بعمق صداقة الحكومة والشعب الإيراني لنا".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعرب عن مواساته مع نظيره الصيني شي جينبينغ. كما أبدى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف دعمه للصين في مواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين بطهران: شعرنا بعمق صداقة الإيرانيين لنا في صراعنا مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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