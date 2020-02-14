سفير الصين بطهران: شعرنا بعمق صداقة الإيرانيين لنا في صراعنا مع كورونا

أكّد السفير ​الصين​ي في ​طهران​ تشانغ هوا، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا وفي صراعنا مع "​فيروس كورونا​"، شعرنا بعمق صداقة الحكومة والشعب الإيراني لنا".

وكان الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ قد أعرب عن مواساته مع نظيره الصيني ​شي جينبينغ​. كما أبدى وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ دعمه للصين في مواجهة الفيروس.